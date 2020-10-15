Банки снизили депозитные ставки для населения

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Ставки по депозитам продолжают падать

В сентябре 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,1 % годовых. Это на 0,3 п. п. ниже, чем в августе (9,4%). Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за сентябрь снизились с 1,4% до 1,3%.

В сентябре 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 4,0 % до 3,9% годовых, а по валютным - с 1,5% до 1,1% годовых.

Депозитный портфель банков в сентябре вырос на 3,4% до 1 268 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 2,0% до 642 млрд грн, предприятий вырос на 5,3% - до 603 млрд грн.

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Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко хочет отменить налог на доходы по депозитам физических лиц.