Ажиотаж с продуктами из-за введения карантина спал, - Минэкономики

В магазинах постепенно снижаются объемы реализации

Из открытых источников

Ажиотажный спрос на продукты питания, наблюдавшийся в Украине после начала карантина, спал. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы", - отметил Высоцкий.

Кроме этого, он уточнил, что за последнюю неделю больше всего снизилась реализация сахара (-27%), сала (-30%) и сливочного масла (-50%).

По словам заместителя, также снижается реализация топ-3 продуктов, вокруг которых больше всего дискуссий в течение последнего времени: гречка (-17%), мука (-10%), лук (-22%).

Запасы продовольствия Facebook-страница Тараса Высоцкого

Напомним, недавно Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине при условии соблюдения некоторых карантинных правил.

Однако впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не будут открывать продуктовые рынки, пока не улучшится ситуация.