Авиаперевозки могут восстановиться к уровням 2019 года не ранее 2029 года

Самолет Air Europa Фото из открытых источников

Впрочем, по позитивному прогнозу, это произойдет к 2024 году, но если вакцина появится к лету 2021 года

Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала прогноз развития воздушного движения в Европе в ближайшие 5 лет. Об этом сообщается на сайте Евроконтроля.

Отмечается, что прогноз основан на трех основных сценариях. В наиболее оптимистичном сценарии прогнозируется, что к 2024 году трафик вернется к уровням 2019 года. Это произойдет при условии, что вакцина от COVID-19 станет широко доступной для путешественников к лету 2021 года.

По второму сценарию, наиболее вероятному, трафик 2024 года составит лишь 92% от показателя 2019 года. Так будет, если вакцина станет широко доступной для путешественников к лету 2022 года. Трафик вернется к уровню 2019 года только к 2026 году.

В третьем сценарии при неэффективной вакцине трафик в 2024 году составит 75% от показателя 2019 года и не достигнет показателей 2019 года к 2029 году.

"Даже при положительном сценарии мы не ожидаем восстановления до уровней 2019 года до 2024 года. Есть вполне реальная перспектива, что это восстановление может занять еще больше времени, возможно, вплоть до 2029 года. Это катастрофическая картина для авиации, отрасли и ясно показывает, почему для государств так важно принимать последовательные и согласованные меры для поддержки авиационной отрасли, и чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности", - заявил генеральный директор Евроконтроля Имонн Бреннан.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что для преодоления последствий кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19, украинской авиации нужно 1,5 - 2 года.