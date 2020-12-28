Атаманюк: Заявления Шмыгаля о росте ВВП в 2021 году – чистого рода манипуляция

Юрий Атаманюк https://antikor.com.ua

После коронавирусного кризиса в Украине будет происходить не рост экономики, а ее возрождение

Заявляя о росте ВВП в 2021-м году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль манипулирует, ведь он сравнивает не с бюджетом на 2021 год, а с бюджетом, который в апреле секвестрировали на 200 миллиардов, когда начался карантин.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк.

"Лучшим годом для украинской экономики был 2004 год. Рост экономики составил тогда 12,5% ВВП и нас называли восточноевропейским тигром. А что касается Шмыгаля, то все это ложь и манипуляции, когда он говорит, что мы ожидаем на 5% рост экономики", – подчеркнул экономист.

Юрий Атаманюк пояснил, что Шмыгаль говорит о росте экономики Украины, опираясь на данные бюджета во время карантина. Эксперт подчеркнул, что рост экономики на самом деле является ее возрождением, которое наблюдается после любого кризиса.

"Когда он говорит, что мы ожидаем на 5% роста, то он с каким бюджетом сравнивает? Не с бюджетом, который был принят на этот год, а с бюджетом, который в апреле секвестрировали на 200 миллиардов, когда начался карантин. Вот он сравнивает с этим секвестрированным бюджетом. То есть он сравнивает с карантином и нокдауном. То понятное дело, что если ввели локдаун, остановили экономику, и, если в 2021-м году подобного 3-месячного локдауна не будет, то экономика начнет потихоньку восстанавливаться на докарантинные показатели. Поэтому это называется не рост, а восстановление", – отметил эксперт и добавил: если анализировать бюджет, не учитывая карантина, то данные, о которых говорит Шмыгаль, свидетельствуют о падении экономики Украины на 3%.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году "людям будет легче". По его словам, ожидается подъем в экономике, он будет небольшой, но будет".

Также отметим, что ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в среднесрочной перспективе Министерство финансов будет работать над постепенным снижением дефицита бюджета до 4-4, 5% ВВП в 2022 году и до 3-3,5% ВВП в 2023 году.