Антимонопольный комитет проверит повышение тарифов на доставку газа

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Комитет может заставить регулятора исправить ситуацию

Антимонопольный комитет Украины проверит обоснованность повышение цен на доставку газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что тарифы на распределение голубого топлива выросли во всех областях в течение июля-декабря 2020 года, а ими занимается Нацкомиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг. "Именно комиссия утверждает тарифы для на услуги распределения газа каждому отдельному облгазу (который, в свою очередь, является субъектом естественной монополии в отдельно взятом регионе) не зависимо от того, кому он принадлежит", – пояснили в АМКУ.

В то же время в комитете заявили об изучении в ближайшее время обоснованности и прозрачности формирования такого тарифа. "В случае выявления нарушений Комитет заставит регулятора исправить ситуацию", — говорится в сообщении.

При этом в АМКУ видят признаки доминирования группы "Региональной газовой компании" на рынке природного газа, ведь именно она мажет самые высокие цены на газ среди всех поставщиков. В связи с этим региональным отделениям комитета было поручено провести исследование рынка поставок газа на предмет соблюдения требований защиты экономической конкуренции.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. Тогда в Минэнергетики представили план по постепенному снижению тарифов на газ.