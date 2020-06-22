Андрей Герус объяснил, из чего состоят платежки за электроэнергию и газ

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Нардеп перечислил составляющие в процентном отношении

Платежка за электроснабжение содержит такие составляющие: 80% – это производство электрической энергии, 20% – это транспортировка и 20% – это НДС.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Ведущая программы Наташа Влащенко поинтересовалась у гостя, из чего состоят цифры в платежках украинцев.

"80% – это производство электрической энергии. Самый дешевый – "Энергоатом", там же дорогие "зеленые" тарифы. 20% – это транспортировка и 20% – это НДС, налог на добавленную стоимость. Это то, из чего состоит платежка за электроэнергию. А если говорить о газе, то у нас больше 80% – это цена газа как товара, а менее 20% – это транспортировка. И так же 20% – это НДС", – сказал Андрей Герус.

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Как сообщалось, в Украине из-за засухи выработка электроэнергии может сократиться на 25%.

Напомним, как заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк, платежные квитанции на электроэнергию для населения разделят на поставку и транспортировку.

Добавим, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман заявлял, что к осени тарифы для населения снова повысят, и в этом нет никаких сомнений.