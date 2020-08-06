АМКУ должен не допустить введения пошлин на дизтопливо в пользу Коломойского, – СМИ

Олигарх Игорь Коломойский Фото из открытых источников

Новому руководству АМКУ придется эффективно воздействовать на группу "Приват"

Антимонопольный комитет должен не допустить введения пошлин на импорт дизельного топлива в интересах группы "Приват", что приведет к усилению ее монополии и росту цен на АЗС. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ревизор для монополий: какие задачи стоят перед новой главой АМКУ".

Издание напомнило, что в настоящее время "Укртатнафта", входящая в орбиту интересов олигарха Игоря Коломойского, добивается ведения спецпошлины на импортное дизтопливо в размере 8,5%. Что может привести к прекращению импорта дизтоплива из РФ и возникновению дефицита топлива на украинском рынке с последующим ростом цен на него.

По мнению автора материала, Антимонопольный комитет обязан будет не допустить введения пошлины, от чего выиграет группа "Приват", контролирующая розничный рынок нефтепродуктов.

"Новому руководству АМКУ придется эффективно воздействовать на группу "Приват", чтобы не допустить злоупотребления в производстве и розничной реализации дизтоплива и бензинов. И тут важно, как именно АМКУ это будет делать. Пока же даже непонятна позиция комитета в отношении попыток производителей повысить цену дизтоплива при помощи введения спецпошлины на его импорт", - отмечается в материале.

Напомним, в начале июля "Укртатнафта" обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ. Это уже вторая попытка "Укртатнафта" добиться введений пошлин с начала этого года.

Президент Нефтегазовой ассоциации Неля Привалова ранее заявляла, что введение спецпошлины приведет к повышению цен на топливо, в результате чего пострадают, прежде всего, аграрии, металлурги, перевозчики, а общие потери экономики составят около 11 млрд грн.

В январе 2020 г. "Укртатнафта" уже обращалась к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%. Однако Межведомственная комиссия не нашла оснований для антисубсидиционного расследования и отказалась вводить пошлины.