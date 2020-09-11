Американская компания после расcледования Time отказалась от идеи поставок газа в Украину

Ольга Буславец Фото из открытых источников

Глава Минэнерго уточнила, что новой информации по этому вопросу нет

Американская компания Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Украиной, который предусматривал долгосрочные поставки сжиженного природного газа объемом около 5 млрд кубических метра газа в год. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" ссылаясь на и. о. министра энергетики Ольгу Буславец.

"Действительно, был отказ, никакого дополнительного общения после этого не было", - сказала она. Глава Минэнерго уточнила, что новой информации по этому вопросу нет.

Как сообщалось, Кабмин в конце мая 2020 года одобрил меморандум о сотрудничестве с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину и развитии газовой инфраструктуры с Польшей.

Отметим, что сегодня была опубликована статья в журнале Time. Это расследование о том, как экс-министр энергетики США Рик Перри на протяжении двух лет использовал свое влияние для получения выгодных контрактов в Украине.

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Напомним, и. о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что Украина не планирует возобновлять импорт электроэнергии из России и Беларуси. По ее словам, импорт энергии из РФ приведет к снижению объемов производства в Украине.