Агентство Fitch понизило рейтинг "ДТЭК Энерго" до преддефолтного

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Неуплата процентов по банковским долгам приведет к снижению рейтинга до RD

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "ДТЭК Энерго" с "В-" до "С". Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

"Понижение рейтинга означает, что дефолт неизбежен, после того как ДТЭК объявил, что не будет выплачивать проценты по банковской задолженности 31 марта. ДТЭК также не будет выплачивать купонные выплаты по еврооблигациям с 1 апреля", - пишет Fitch.

Отмечается, что неуплата процентов по банковским долгам приведет к снижению рейтинга компании до RD (ограниченный дефолт).

Ранее сообщалось, что крупнейший украинский частный энергохолдинг "ДТЭК Энерго" заявил, что не будет платить по кредитам, и предупредил кредиторов о реструктуризации долга из-за ситуации с коронавирусом.

"DTEK Energy предупреждает кредиторов, что не оплатит ни процентный купон 1 апреля 2020 года, ни проценты по банковскому долга 31 марта 2020. Все дальнейшие выплаты будут осуществляться в соответствии с условиями реструктуризации долгов", - отметили на бирже.