Адекватность капитала банковского сектора составляет около 22%, - Рожкова

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова FinClub

Несколько банков на сегодня еще до конца не решили проблему кризиса 2015 года

Адекватность капитала банковского сектора на 1 июля 2020 года составляла около 22%. Об этом и.о. главы правления НБУ Катерина Рожкова рассказала в интервью информагентству "Интерфакс-Украина".

"В целом у нас адекватность капитала банковского сектора на 1 июля почти 22%. Понятно, что есть банки, которые приближаются к грани адекватности, но мы к таким банкам всегда применяли превентивные меры, например, если адекватность 11% и растет портфель, то мы ставили ограничения на кредитование: довноси капитал, и затем кредитуй", - сказала Рожкова.

По ее словам, банки придерживаются рекомендации НБУ о невыплате дивидендов.

"Пока что мы рекомендовали до октября, потому что хотели понять где-то в сентябре, какая будет ситуация. Я хочу сказать, что у нас практически никто из банков не выплачивал существенных дивидендов. На удивление все очень ответственно к этому отнеслись. Некоторые банки приняли решение о выплате, но сказали, что выплачивать будут потом. Так что пока что угрозы мы здесь не видим", - добавила и.о. главы НБУ.

Вместе с тем несколько банков на сегодня еще до конца не решили проблему кризиса 2015 года.

"В 2015 году они брали на балансы всякие активы, чтобы закрыть проблемы NPL (просроченных кредитов). В 2016-2019 годах они эти активы не продавали. В результате огромный объем неработающих активов, начинает вымываться ликвидность, потому что нужно платить по депозитам, платить зарплату. Они все ждали, когда рынок пойдет вверх, чтобы продать эти активы, а дождались очередного кризиса. Но эти точечные проблемы не повлияют ни на финансовый рынок в целом, ни на финансовую стабильность", - подвела итог Рожкова.

Напомним, и.о. главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова считает, что в 4 квартале текущего года можно будет запустить систему ипотечного кредитования под 10% годовых