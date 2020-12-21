6,5% научно-технического потенциала мира было сосредоточено в Украине, – экономист

Юрий Атаманюк https://antikor.com.ua

За годы независимости Украина потеряла 20 миллионов своих граждан, заявил Юрий Атаманюк

Украина потеряла 20 миллионов своих граждан, население стареет и болеет, а активные люди не видят своего будущего на родине.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк.

Юрий Атаманюк сравнил сложную экономическую ситуацию в Украине с ситуацией, когда дети богатых родителей прогуливают все наследство. Эксперт отметил, что 30 лет назад Украина получила в наследство мощный потенциал и уровень экономики, который сравнивали с экономикой Испании или Франции.

"Прежде всего, что мы получили, это колоссальные трудовые ресурсы. 6,5% научно-технического потенциала мира было сосредоточено в науке и в заводах, которые располагались на территории Украины", – отметил Юрий Атаманюк.

Экономист отметил, что из 52 миллионов граждан в Украине по состоянию на начало 1990 годов сегодня осталось 30 миллионов с лишним.

"Мы потеряли 20 миллионов населения. Население постарело, население больное, а все активные люди не представляют себя, свое счастье и свое будущее в Украине и делают активные действия для того, чтобы найти себя и возможности для своих детей за рубежом. Сейчас уже стремительно поедут врачи", - прогнозирует эксперт.

Юрий Атаманюк отметил, что запущенные процессы нужно менять, и делать это должна власть, но те политические элиты, которые с каждыми выборами приходят к власти, работают, как в колониях, – грабят и размышляют над тем, как пристроить свои семьи за границей.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины одобрил решение, которым предусматривается упрощение процесса выплаты пенсий и денежной помощи. Согласно документу, деньги на счета получателей будет зачислять непосредственно Пенсионный фонд.

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