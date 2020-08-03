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Злоумышленника, захватившего заложницу в Киеве и угрожавшего подорвать отделение банка, задержали

Задержание мужчины, захватившего заложника в бизнес-центре столицы Скриншот видео

Пострадавших нет

Гражданина Узбекистана, который захватил заложницу и угрожал взорвать взрывчатку в отделении банка в здании бизнес-центра "Леонардо" в центральной части Киева, задержали.

Трансляцию вел телеканале ZIK.

Как видно на кадрах, в помещение зашел спецназ. Пострадавших нет.

Силовики пообещали вскоре дать официальные комментарии.

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Как сообщали, в центре Киева мужчина захватил заложницу и угрожает взорвать отделение банка.

Стало известно, что злоумышленник, захвативший заложницу в столичном бизнес-центре, требует начать телетрансляцию. В частности телеканалом ZIK.

Добавим, Антон Геращенко сообщил, что мужчина является гражданином Узбекистана

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