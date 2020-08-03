Злоумышленника, захватившего заложницу в Киеве и угрожавшего подорвать отделение банка, задержали
Пострадавших нет
Гражданина Узбекистана, который захватил заложницу и угрожал взорвать взрывчатку в отделении банка в здании бизнес-центра "Леонардо" в центральной части Киева, задержали.
Трансляцию вел телеканале ZIK.
Как видно на кадрах, в помещение зашел спецназ. Пострадавших нет.
Силовики пообещали вскоре дать официальные комментарии.
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Как сообщали, в центре Киева мужчина захватил заложницу и угрожает взорвать отделение банка.
Стало известно, что злоумышленник, захвативший заложницу в столичном бизнес-центре, требует начать телетрансляцию. В частности телеканалом ZIK.
Добавим, Антон Геращенко сообщил, что мужчина является гражданином Узбекистана