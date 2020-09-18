Жуткое ДТП в Запорожье: погибли трое граждан Марокко

ДТП в Запорожье ГУ НП Запорожской области

Еще трое пострадавших иностранцев с травмами различной степени тяжести госпитализированы в местную больницу

В Запорожье накануне произошло ДТП, в результате которого погибли трое граждан Марокко, еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает прессслужба полиции в Запорожской области.

17 сентября около 19:40 водитель автомобиля "BMW", двигаясь по средней полосе проезжей части Набережной магистрали со стороны улицы Лермонтова в направлении улицы Украинской в районе электроопоры допустил занос транспортного средства, выехал на левую полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Nissan" под управлением 40-летнего водителя. После чего водитель " BMW " выехал на газон, который разделяет потоки встречных полос и совершил наезд на опору рекламоносителя, в результате чего произошло возгорание транспортного средства.

В результате ДТП 21-летний водитель "BMW" и два его пассажира - парень-сверстник и 17-летняя девушка погибли в месте.

Еще трое пассажиров - 20-летняя девушка, и два парня 20-ти и 23-х лет доставлены в больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести. Все жертвы аварии – граждане Королевства Марокко. Водитель и пассажир второй иномарки не пострадали.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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