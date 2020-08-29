Журналисты: В областях переоборудованные грузовики продавали властям как кареты скорой

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Переоборудованные грузовые грузовики были проданы в областях как кареты скорой помощи - соответствующие результаты расследования опубликовали журналисты YouTube-канала "Свободный". На закупку карет скорой помощи в нескольких областях выделили 1 млрд 80 миллионов гривен. Облздравы якобы закупили авто, проигнорировав специально созданные документы в министерстве, узнали журналисты.

"Мало того, что они привезли грузовые бусы нам, они подделали гарантийные документы. Прямую норму о том, что гарантия должна быть от производителя, вместо нее они подложили гарантии от самих себя. Казалось бы, мелочь, но по нашим данным, только эта манипуляция позволила наварить по 10 тыс долл. на каждой машине. И это уже не говоря о том, что некоторые машины продали нескольким областям по несколько раз. По сути, областям продавали воздух и только потом ввозили их, нарушая все сроки, все условия, все, что только возможно", – рассказал ведущий канала "Свободный" Владислав Сидоренко.

И никто бы, может, и не расследовал эту тему, если бы одна из областей, а именно Полтавская, не привлекла внимание к этому процессу закупок. Они прятали скорые на футбольном стадионе "Ворскла", один из руководителей которого - сын главы полтавского облздрава. Председатель Полтавской ОГА тогда оправдывался за этот инцидент.

"Автомобили были поставлены, но Всемирный банк, учитывая то, что за них не рассчитались, мы не имели правоустанавливающих документов на них и, соответственно, не имели права принимать их в эксплуатации и на регистрацию", – рассказал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

По данным расследования канала "Свободный", из 1 млрд грн, освоенных в прошлом году, нечистые на руку чиновники облздрава украли 200 млн грн, где доля Полтавской области составила 25 млн грн.