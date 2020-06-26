Жертва полицейских: Врачи не хотели смотреть меня ни в Кагарлыке, ни в Обухове

Жертва изнасилования в Кагарлыке Скриншот видео

За месяц на детальном осмотре у медиков она так и не побывала

Жительница Кагарлыка Нелю Погребицкую после избиения и изнасилования полицейскими Николаем Кузивым и Сергеем Сулимой не хотели осматривать местные врачи: якобы из-за страха расправы. Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".

"Врачи не хотели смотреть в Кагарлыке меня. И в Обухове не хотели. Говорю, у меня тут живот режет, болит, то они только так, потрогали и все. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией… Не смотрели меня", - сказала Неля.

По ее словам, на детальном осмотре у врачей Погребицька за месяц так и не побывала из-за отсутствия документов.

"Я не ходила еще, так и не ходила, здесь не хотят делать, потому что нет ни документов, ничего", - сказала она.

В полицейский участок она ходила для дачи показаний по делу об ограблении магазина. Якобы в нем подозревали мужчину, с которым Погребицкая виделась именно в тот вечер у общего знакомого – ее соседа.

Однако вместо допроса девушку избивали, надевали противогаз, разбили нос. Бил ее Николай Кузив, он же угрожал ей за огласку. Домогался и изнасиловал Погребицьку Сергей Сулима, который под утро отпустил ее с участка.

После избиения куртку девушки Николай Кузив выбросил в окно. Телефон Погребицкой отдал, а паспорт и идентификационный номер полицейские так и не отдали.

Поэтому девушка не идет к врачам, хотя хочет сделать МРТ. Паспорт ей сейчас восстанавливают.

Наряд полиции вызвали в ее деле с Обухова, куда девушка уехала после событий.

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Ранее сообщалось, что потерпевшей от изнасилования в полицейском отделе в Кагарлыке предоставили личную охрану.