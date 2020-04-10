live
Новости » События Читати новину українською

Дело Кожары: Жене экс-министра сообщили о подозрении в даче заведомо ложных показаний

Марина Козерод (Жена Кожары) Фото из открытых источников

Ей грозит до 5-ти лет заключения

Следователи полиции Киевской области сообщили о подозрении жене экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве, Марине Козерод за заведомо ложные показания. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Там отмечают, что женщина, пытаясь прикрыть своего мужа, в суде заявила, что подозреваемый не убивал товарища, а именно она причастна к смерти гостя. Полицейские провели необходимые следственные действия и установили, что подозреваемая солгала. За ложные показания ей грозит до 5-ти лет заключения.

Напомним, 22 февраля этого года полиция Киевской области начала уголовное производство по факту смерти 56-летнего мужчины. Его нашли с огнестрельным ранением в доме экс-министра.

Через месяц полицейские задержали подозреваемого. После чего к следователям обратилась с письменным заявлением супруга подозреваемого о том, что именно она виновата в смерти их гостя. 

Ранее сообщалось, что на одежде жены Леонида Кожары, которого арестовали по подозрению в убийстве бывшего гендиректора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, нашли следы от выстрела.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Пять из 75 госпитализированных больных COVID-19 находятся в критическом состоянии, - Ляшко Украина может избежать пика заболеваемости коронавирусом COVID-19, - Минздрав В Николаеве проверили тесты на коронавирус, все оказались негативными Сегодня есть глобальный дефицит средств индивидуальной защиты, – Ляшко о выстиранных одноразовых защитных костюмах
Loading...

программы канала ZIK

Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Леонид Кравчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Андрей Портнов | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу