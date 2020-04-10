Дело Кожары: Жене экс-министра сообщили о подозрении в даче заведомо ложных показаний

Марина Козерод (Жена Кожары) Фото из открытых источников

Ей грозит до 5-ти лет заключения

Следователи полиции Киевской области сообщили о подозрении жене экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве, Марине Козерод за заведомо ложные показания. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Там отмечают, что женщина, пытаясь прикрыть своего мужа, в суде заявила, что подозреваемый не убивал товарища, а именно она причастна к смерти гостя. Полицейские провели необходимые следственные действия и установили, что подозреваемая солгала. За ложные показания ей грозит до 5-ти лет заключения.

Напомним, 22 февраля этого года полиция Киевской области начала уголовное производство по факту смерти 56-летнего мужчины. Его нашли с огнестрельным ранением в доме экс-министра.

Через месяц полицейские задержали подозреваемого. После чего к следователям обратилась с письменным заявлением супруга подозреваемого о том, что именно она виновата в смерти их гостя.

Ранее сообщалось, что на одежде жены Леонида Кожары, которого арестовали по подозрению в убийстве бывшего гендиректора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, нашли следы от выстрела.