Жара и ненадежные заглушки: Герус назвал вероятную причину взрыва в доме на Позняках

Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа Андрей Герус Андрей Гудзенко/LIGA.net

Похоже на то, что было нарушение правил, говорит нардеп

Взрыв в жилом доме на Позняках в столице, вероятно, произошел из-за того, что вместо газовых счетчиков, которые сняли на поверку, установили заглушки. А устанавливать их, когда температура поднимается выше 25 градусов, нельзя.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Там, в этом доме как раз, происходила замена – даже не замена, а снимали газовые счетчики для того, чтобы провести их поверку, и на место счетчиков ставили такие заглушки специальные. Вообще, этот дом панельный. Высокая температура на улице и высокая температура в доме. Не во всех квартирах были кондиционеры. И, собственно, в квартире, где произошла эта трагедия, не было кондиционера, и температура там поднялась выше, чем 40 градусов, потому что жарко плюс панельный дом, который впитывает и держит это тепло. А при температуре выше 25 градусов проводить такие работы и ставить заглушки вместо счетчиков нельзя. Вследствие высокой температуры и вследствие специфической работы этих заглушек пошла утечка газа. И утечка газа привела к тому, что произошел взрыв и та трагедия, которую мы видим. Это предварительные выводы", – сказал Андрей Герус и призвал дождаться официальной версии.

Он продолжил: "Похоже на то, что здесь есть эксцесс исполнителя, той компании, которая снимала газовые счетчики, которая ставила заглушки... Вообще у нас газ в квартирах обслуживает "Киевгаз", поэтому это были или работники "Киевгаза", или это была какая-то компания, которая была нанята "Киевгазом" именно для проведения таких работ. Похоже на то, что было нарушение правил, и при тех температурах, которые, особенно, в панельных домах набираются и хранятся, проводить такие работы нельзя, потому что это несет за собой серьезные риски".

Напомним, 21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в доме, повлекший частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

По состоянию на 12:00 в разрушенном доме нашли тело одного погибшего, еще трех деблокировали.

Позже мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще одного госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Взрыв произошел на 7 этаже. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек.

Почти сразу Национальная полиция Украины начала проводить неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые в Киеве обслуживали дом, где произошел взрыв.

Позже спасатели уточнили, что количество жертв возросло до трех человек.

Вечером в СМИ появилась информация, что причиной взрыва могла стать халатность работника газовой компании при замене счетчиков, которая осуществлялась незадолго до трагедии.