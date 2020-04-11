Зеленский проверил состояние палаточного городка для инфекционных больных с COVID-19 в Донецкой области

Президент Зеленский в палаточном городке в Донецкой области Фото: Офис президента

Представители ВСУ рассказали главе государства, что на территории также есть передвижная лаборатория, которая может делать 20 ПЦР-тестов в день

Президент Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Донецкую область, где проверил, как функционирует палаточный городок, в котором будут лечить больных коронавирусом военных.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Так, глава государства посетил город Покровск, где размещен палаточный городок 66-го Военно-мобильного госпиталя.

Он вручил награды врачам и поблагодарил их за то, что они возвращают к жизни всех - и гражданских людей и военных.

"Я благодарен, что вы возвращаете к жизни наших военных, наших героев. Вы возвращаете к жизни гражданских людей, которые обращаются за помощью. Мы приехали не с пустыми руками, привезли средства защиты", - отметил президент.

В то же время главе государства рассказали, что на территории палаточного городка есть передвижная лаборатория, которая может делать 20 ПЦР-тестов в день.

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Отмечается, что теперь Владимир Зеленский ознакомится с ситуацией на участке разведения войск №3 Богдановка – Петровское и осуществит рабочий визит в Бердянск для обсуждения вопроса создания объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский внес изменения в положение о прохождении военной службы в ВСУ.

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Также стало известно, что 10 апреля в ВСУ зарегистрировали еще 7 случаев COVID-19.