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Зеленский пообещал ученым миллион долларов за вакцину от коронавируса

Владимир Зеленский Офис президента

Подобное предложение глава государства попросил отправить всем украинским академикам в письме

Президент Владимир Зеленский пообещал выплатить украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины от COVID-19.

Об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал в интервью ЛБ.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - отметил он.

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Главный санитарный врач выразил надежду, что в ближайшее время все-таки появится вакцина или препараты для лечения коронавируса.

До этого об успешном опыте в разработке вакцины от COVID-19 объявили в Турции, где ее опробовали на животных, в результате чего у них выработались антитела.

Напомним, недавно в США начали испытывать вакцину от COVID-19 на мышах.

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Как сообщалось, в Всемирной организации здоровья считают, что на разработку вакцины от коронавируса до той стадии, когда ее можно будет безопасно использовать, понадобится год.

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