Зеленский подписал указ о применении санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет, не совместимые с возможностью осуществления вещания, а именно:

1) блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

2) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

3) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

4) аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

5) запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

6) прекращение предоставления услуг по ретрансляции / распространению телепрограмм / предоставлению телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

7) полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим законом;

8) запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства;

9) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

10) запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

11) прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

12) иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим законом.