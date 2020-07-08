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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Луганскую обл. из- за масштабных лесных пожаров. Видео

Местные пожарные доложили президенту о ситуации в регионе

Владимир Зеленский в Луганской области

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Президент Украины Владимир Зеленский срочно прилетел в Луганскую область, где пожарные доложили ему и министру МВД Арсену Авакову о ситуации вокруг лесных пожаров. Трансляцию вел телеканал ZIK.

В настоящее время известно, что к преодолению лесного пожара в Луганской области привлечены подразделения ВСУ, Нацгвардии и дополнительные силы ГСЧС.

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Ранее сообщалось, что в Луганскую область срочно вылетели министр МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Данилов.

Утром 7 июля, в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул пожар в местном лесничестве. Для ликвидации бедствия выехали пожарные Луганской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей. Из Краматорска Донецкой области вылетели два пожарных самолета, но они не могут тушить огонь, поскольку НЗФ не гарантируют безопасность неба.

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