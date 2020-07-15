Завод "Укроборонпрома" выиграл арбитраж в Стокгольме на 8,3 млн долларов

Эти деньги заплатило украинское предприятие американскому в качестве аванса

Государственная компания "Артем", которая входит в состав "Укроборонпрома", выиграла арбитражный процесс у американского предприятия, которое не изготовило линии для производства корпусов крупнокалиберных снарядов. Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что стокгольмский арбитраж постановил взыскать с компании "Gray Fox" денежную компенсацию в размере $8,3 млн. Однако, это деньги украинского предприятия, которое заплатило американской компании аванс. Оплату расходов, связанных с судебным процессом, также возьмет на себя "Gray Fox".

Арбитражный процесс длился с мая 2019 года. Иск был подан "Артемом" после того, как в марте 2018 года "Gray Fox" не выполнил поставку линии для изготовления снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.

В "Укроборонпроме" заявляют, что американская компания с начала сотрудничества пыталась заменить объем и стоимость оборудования для линии, а впоследствии ее представители вообще перестали выходить на связь и предоставлять информацию на запросы предприятия. Кроме того, за время судебного процесса главного операционного директора "Gray Fox", приговорили в США к 12,5 годам заключения за организацию международной схемы мошенничества.

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" атаковали хакеры. Злонамеренные действия совершались с электронного адреса, размещенной в одной из американских телекоммуникационных провайдеров.