Затонувший в Одессе танкер хотят поднять до 20 июля, но владелец просит продлить срок

Танкер затонул вблизи Одессы еще в ноябре 2019 года

Затонувший вблизи пляжа в Одессе танкер Delfi должны поднять с мели до 20 июля. При этом владелец судна просит продлить срок выполнения работ до 1 августа. Об этом на брифинге повідомив глава Одесской облгосадминистрации Куцый Максим.

По его словам решение о поднятии танкера до 20 июля приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Областная комиссия по ТЭБ и ЧС согласилась с капитаном порта, который установил предельный срок поднятия танкера с мели - 20 июля. Хотя судовладелец просил продления срока выполнения работ до 1 августа. Сейчас водолазы ведут подготовительные работы по поднятию судна с пляжа: устанавливают понтоны, чтобы его поднять из воды и отбуксировать для дальнейшего ремонта в одном из доков", - сообщил Куцый.

Он отметил, что представитель судовладельца обещал завершить подготовительные работы для выравнивания судна до 5 июля.

При этом в ОГА отметили, что после забора анализа воды вблизи танкера в ней не было обнаружено следов нефтепродуктов. Несмотря на это купаться на пляже " Дельфин не рекомендуется.

Напомним, недавно у берегов Одессы произошел очередной утечка топлива с танкера Delfi, который находится на мели еще с осени прошлого года.

Впрочем впоследствии в Одесской ОГА заявили, что в морской воде рядом с затонувшим у берегов Одессы танкером Delfi нет нефтепродуктов.