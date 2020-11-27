Защита инвестиций: Генпрокурор Венедиктова отчиталась о борьбе с незаконным давлением на бизнес

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

В ОГП находится почти 80 уголовных производств, касающихся этой проблемы

В Офисе генерального прокурора сейчас находится почти 80 уголовных производств, которые касаются незаконного давления на бизнес. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова во время видеообращения, которое обнародовано на сайте ведомства.

"Сильное процветающее государство - это рабочие места, налоги, благоприятный инвестиционный климат. На это должны работать все государственные институты. Важнейшая задача для прокуратуры - нивелировать незаконное противодействие или давление на бизнес.

Еще в мае мы начали открытый и откровенный диалог с Национальным советом реформ и бизнес-ассоциациями. Препятствий у инвесторов, которые может помочь преодолеть прокуратура, оказалось немало. Например, прекратить безосновательное создание проблем предприятиям самими правоохранителями и позаботиться о том, чтобы преступления, совершенные в отношении субъектов хозяйствования эффективно и оперативно расследовались.

С этой целью в Офисе Генпрокурора был создан специализированный подраздел, который взял на себя координацию всех процессов в сфере защиты инвестиций. Новый Департамент продолжил активную коммуникацию с бизнес-средой и сразу взял в работу основные проблемные "кейсы" по стране.

Мы в постоянном контакте с крупнейшими организациями, которые призваны защищать инвестиции в Украине, такие как Совет бизнес-омбудсмена, Национальный совет реформ, Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес ассоциация, Украинская рада бизнеса, Ассоциация налогоплательщиков, Союз Украинских предпринимателей, Федерация работодателей и другие.

После более 30 встреч с ними на контроле в Офисе Генерального прокурора находится уже почти 80 уголовных производств", - отметила она.

По словам генпрокурора, проанализировав проблематику дел, следователи выделили две ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес.

Первая и основная – это различные преступные схемы завладения предприятиями: мошенничество, вывод капитала путем подделки документов, рейдерство через переоформление целых обществ на подставных лиц, присвоение их имущества. А если этому эффективно не противодействуют правоохранители – бизнес не захочет вкладывать деньги в экономику государства, которое законным путем не может защитить инвесторов от преступных посягательств.

"Этот блок требует очень кропотливой и объемной работы от органов следствия. Прокуроры нашего специализированного подразделения по защите инвестиций уже активизировали работу на этом направлении. В подобных процессах предоставлено более полусотни письменных указаний, отменено решение о закрытии 5 дел. Состояние досудебного расследования 23 производств заслушано у руководства офиса Генерального прокурора и ориентировано на достижение видимого результата в четких временных пределах.

В качестве примера результативности этих действий, одному из обществ Винницкой области уже обеспечен возврат имущества - 1645 тонн сахара.

В другом случае остановлен процесс незаконного отчуждения земельного участка, принадлежащего одному из представителей крупнейшей сети супермаркетов страны. Оценку действиям прокуроров, которые допустили начало такого отчуждения, предоставит Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора, которая начнет соответствующее уголовное производство.

Активизировано досудебное расследование по факту отчуждения 500 м кв недвижимости в центре столицы, принадлежавшей представителям одного из крупнейших IT-бизнесов Украины.

Сообщено о подозрении причастному к завладению денежными средствами турецкой компании, которая является лидером среди добычи сырья для керамической продукции", - отметила Венедиктова.

По ее словам, иногда следствие в отношении определенных предприятий, наоборот, неоправданно активное – на них устраиваются масштабные показательные обыски, их "кошмар" многочисленными запросами. Это уже противоположная проблема - признаки давления правоохранителей на бизнес.

"Мы фиксируем такие жалобы, тщательно проверяем правомерность всех следственных и процессуальных действий и принимаем необходимые меры. Для исправления ситуации в 8 уголовных процессах, мы изменили орган досудебного расследования, а в 12 – группы следователей и прокуроров. Еще в одном производстве определен старшим группы непосредственно прокурора Департамента защиты инвестиций.

Довольно громкая история с преследованием производителя детского питания "Малятко". Это предприятие реального сектора экономики обратилось ко мне с информацией о возможном давлении со стороны правоохранителей.

Прокурорами детально изучены все обстоятельства следствия и мною принято решение об изменении органа досудебного расследования. Сейчас следствие поручено Государственному бюро расследований. Соответственно изменена и группа прокуроров в этом производстве", - отметила генпрокурор.

При этом Венедиктова подчеркнула, что в случае продолжения такой негативной практики, будут приниматься еще более жесткие меры, предусмотренные полномочиями прокуроров, для обеспечения инвестиционного благополучия общества.

"Свежий пример – при содействии прокуроров положительно разрешилась ситуация с Николаевским судостроительным заводом "Океан". Арест активов уникального предприятия отменен, а Верховный Суд поставил в деле точку, признав продажу завода в 2018 году законным.

Нередки также случаи искусственного приостановления регистрации налоговых накладных субъектам хозяйственной деятельности. Профильные прокуроры принимают меры, чтобы такие общества были исключены из категории "рисковых" и продолжали беспрепятственную хозяйственную деятельность.

В фокусе нашего внимания также сохранение репутации фирм, осуществляющих инвестиции. Ведь сам факт наличия в фабуле уголовного производства названия предприятия существенно влияет на их рейтинг, платежеспособность, возможность получать заимствования и вести экономическую деятельность.

Поэтому необходимо обеспечить быстрое и полное досудебное расследование этой категории производств для принятия в них окончательных решений. Чтобы как можно быстрее поставить точку в вопросе, установлены ли признаки преступлений по этим фактам, или нет", - продолжила генпрокурор.

В результате работы Департамента защиты инвестиций уже трем компаниям восстановлена репутация, добавила она.

"Кроме так называемого "тушения пожаров" нам важно предотвращать подобные ситуации и возможностям для злоупотреблений в дальнейшем: "заказным" уголовным производством, рейдерству, незаконному вмешательству в хозяйственную деятельность бизнеса.

Защита инвестиций – важнейший направление для нас, потому что страна без бизнеса не способна выполнить свои социальные гарантии. Поддержка инвесторов – один из государственных приоритетов, и мы будем делать все для того, чтобы этот приоритет обеспечивать.

Вместе с тем, хочу подчеркнуть: мы прокуроры, а не адвокаты, и если бизнес совершает правонарушения – во всех таких делах мы только на стороне закона и порядка", - резюмировала Венедиктова.