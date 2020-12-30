Заседание касательно избрания меры пресечения Микитасю перенесли

Максим Микитась Фото из открытых источников

Причиной называют уклонение скандального застройщика от получения повестки

Судебное заседание по избранию меры пресечения ексвласнику компании "Укрстрой" и фигуранту дела о хищении имущества Нацгвардии Максиму Микитасю перенесли в связи с его уклонением от получения повестки. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что Микитась и его адвокат не отвечают на телефонные звонки, а другой защитник подозреваемого заявил, что больше не представляет его интересы.

В связи с этим правоохранители приехали домой к Микитасю, где его жена заявила, что мужа нет дома. При этом официальные данные о местонахождении электронного браслета Микитася свидетельствуют, что он находится по месту жительства. Но полицейские не имеют оснований для принудительной проверки помещения.

По словам правоохранителей, это свидетельствует об уклонении Микитася от получения повестки суда. Поэтому судебное заседание перенесли на 17:30 сегодня, 30 декабря.

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Напомним, недавно Максиму Микитасю сообщили о подозрении относительно похищения юриста в столице. По данным следствия, к похищению были привлечены члены преступной группировки.