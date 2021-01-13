Зарезал канцелярским ножом: В Киеве мужчина жестоко убил свою бывшую жену

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Злоумышленника задержали

В Киеве мужчина жестоко убил свою бывшую жену, ударив ее в шею канцелярским ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской полиции.

"Вчера на спецлинию "102" от мужчины поступило сообщение о том, что на лестничной площадке возле квартиры на улице Закревского он обнаружил дочь с ножевым ранением", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей на месте происшествия правоохранители опросили заявителя и установили, что к его дочери пришел ее бывший муж и попросил выйти в коридор, где завел разговор о возобновлении отношений.

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"Получив отказ, мужчина достал из кармана канцелярский нож и порезал им шею женщине. После этого он позвонил отцу бывшей жены и сообщил о содеянном. На месте происшествия мы обнаружили орудие совершения преступления, которое направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

36-летнего местного жителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления.

Также следователи готовят ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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