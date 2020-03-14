Запустили сигнальную ракету и порвали флаг: Что произошло возле посольства РФ

Акция возле посольства РФ 24 канал

Акция завершилась примерно через 30 минут

Во вторник вечером, 14 марта, в Киеве активисты забросали посольство России петардами и фейерверками и поглумились над флагом РФ. Об этом сообщает Страна.иа и Pavlovsky News.

Как отмечается, во время акции из толпы один из присутствующих выстрелил ракетницей по зданию посольства России в Киеве. Кроме этого, протестующие порвали флаг Российской Федерации и повесили его на заборе дипломатического ведомства.

По информации 24 канала, акции протеста были спровоцированы тем, что Украина фактически признала "ДНР" и "ЛНВ" субъектами переговоров во время Консультативного Совета.

Однако уже по состоянию на 20:30 акция под посольством России в Киеве завершилась. По предварительной информации, это мероприятие длилось примерно 30 минут.

К слову, на месте протеста присутствовала Национальная гвардия, которая стояла между колонной активистов и посольством.

Напомним, в субботу вечером, 14 марта, в столице был перекрыт Воздухофлотский проспект в районе посольства Российской Федерации в Украине, а здание окружили грузовики. Впоследствии к дипломатического ведомства отправилась колонна Марша добровольцев.