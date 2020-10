У польского посольства в Киеве оголилась активистка Femen - протестовала против абортов

Активистка Femen перед посольством Польши в Киеве Страна.ua

Вскоре после начала акции активистку задержала полиция

Сегодня, 26 октября, женское движение Femen провело акцию в поддержку протестующих Польши, где суд запретил женщинам делать аборты. Об этом пишет "Страна".

Акция прошла у посольства Польши в Киеве. Девушка подошла к центральному входу и полностью оголилась, после чего начала скандировать "Siostry do broni" ("Сестры, к оружию").

Кроме того, на её теле были надписи "My body is my choise" ("Мое тело - мой выбор"), "Siostry do broni" ("Сестры, к оружию"). В руках она держала вешалку в цвет национального флага Польши - символ незаконных абортов.

"В Польше фактически запретили аборты. Полячки вышли на митинги и последние три дня там идут аресты, мордобои. Такой меры в Европе нигде нет. Это единственная страна цивилизованного мира, которая запрещает женщинам распоряжаться своим телом. Сегодня секстремистка Femen абсолютно голая выкрикивала на польском "Сестры к оружию" - в поддержку полячек и с призывом к польским женщинам выступить во всеоружии против варварских средневековых законов", - сказала лидер движения Femen Анна Гуцол.

Вскоре после начала акции активистку задержала полиция, сейчас она пребывает на допросе в участке на Прорезной.

Напомним, ранее Верховный суд Польши признал неконституционным положение закона об абортах, что позволяет прерывать беременность в случае врожденных пороков плода. Как отмечается, отныне такая процедура в стране запрещена, и в большинстве случаев женщинам придется вынашивать нежелательных детей.