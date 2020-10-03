Запорожских депутатов могут привлечь к ответственности за хищение бюджетных средств

В полиции возбудили дело о возможном хищении госсредств запорожскими депутатами Фото из открытых источников

Депутаты Запорожского городского и областного советов будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом на своей странице в социальной сети сообщили активисты ОО "Рух справедлива Україна", добавив в подтверждение выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Согласно обнародованному документу, по заявлению ОО "Рух справедлива Україна", 02.10.2020 года Национальной полицией было внесено в ЕРДР сведения о совершении депутатами Запорожского городского и областного советов криминального правонарушения, ответственность за которое установлена частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, которое заключается в систематическом завладении путем обмана бюджетными денежными средствами, выделенными из местных бюджетов в 2016-2018 годах.

Активисты выразили большую благодарность журналистам 5-го канала передачи "Особый взгляд", которые провели свое расследование и, среди других, осветили факты хищения средств из депутатских фондов Гришиным и Прасолом.

Кроме того, активисты выразили благодарность ОО "Народная защита", которыми было проведено тщательное исследование и сопоставление фактов выделения материальной помощи депутатами Запорожского городского и областного советов, и которыми было установлено, что один человек мог получать выплаты до 44 раз.

"Вот только "получатели помощи" о ней узнали только от журналистов...Не удивительно, что такие махинации они назвали наживой на крови", - отметили активисты.

По словам журналистов-расследователей и активистов, сумма потенциально украденных денежных средств составляет более 181 млн. Также активисты отметили, что среди депутатов-махинаторов особо выделяются депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин, которому вменяется организация преступления и Михаил Прасол, депутат Запорожского городского совета. Поскольку, ООО "Международная юридическая фирма "Ярослав Гришин и партнеры", владельцем которой является Ярослав Гришин, осуществляла подготовку всей документации, что также подтверждается обнародованным журналистами материалами электронной переписки.

Фото из открытых источников

Напомним, недавно общественные организации обнаружили масштабные злоупотребления депутатскими полномочиями в Запорожской области. Речь идет о схеме хищения средств, которые были назначены на помощь малоимущим лицам. Схема осуществлялась через подделки заявлений лиц, нуждающихся в материальной помощи. Однако, после принятия решения о выделении средств депутатами областного и городского советов, деньги получали лица, которые подчинены депутатам-руководителям преступной сделки.