Заплатит немалый штраф: В Сторожинецком районе полицейские составили первый админпротокол в отношении предпринимателя, нарушавшего правила карантина

Иллюстративное изображение Нацполиция

Владелец магазина строительных материалов упорно не хотел закрывать торговый павильон

В Сторожинецком районе полицейские составили первый админпротокол в отношении предпринимателя, который нарушал правила карантина. Это ему будет стоить до 34 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание Сторожинець.INFO.

Телеканал ZIK

В частности, отмечается, что в ходе рейда по Сторожинецкому району, который проводился силами правоохранителей Сторожинецкого отдела полиции по контролю за исполнением решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Сторожинецкой РГА по противодействию распространения COVID-19, в селе Буденец был составлен административний протокол на владельца магазина строительных материалов, который упорно не хотел закрывать торговый павильон.

Владелец был заранее предупрежден мобильной группой Сторожинецкой РГА и участковым сотрудником полиции о недопущении нарушений правил карантина, но сознательно игнорировал их.

Теперь владельца ждет суд, который и определит точную сумму штрафа – от 17000 до 34000 грн согласно ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничение из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, магазинов, кроме продуктовых и аптек, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Как сообщалось, по последним данным общее количество случаев коронавируса COVID-19 в 169 странах и территориях составляет 204 044 лиц.

В Украине зафиксировано 16 случаев заболевания коронавирусом.