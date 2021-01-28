Заманивал несовершеннолетних и насиловал: На Сумщине будут судить известного фотографа

Фотограф Валентин Василенко, которого будут судить за изнасилование несовершеннолетних Фото из открытых источников

Ему грозит пожизненное заключение

На Сумщине будут судить известного фотографа с Полтавщины, который неоднократно насиловал и развращал несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

Как отмечается, инцидент произошел 31 июля 2020 года, когда мужчина приехал к 9-летней девушке в Сумы, предварительно познакомившись с ней в интернете. Он пообещал ребенку поездку в МакДональдс, взамен отвез на съемную квартиру. Там правонарушитель совершил сексуальное насилие над девочкой.

При этом добавляется, что после содеянного мужчина и дальше продолжал общаться с потерпевшим. На следующую их встречу он требовал взять с собой подружку. Переписка проходила под контролем правоохранителей.

Таким образом, полицейские задержали правонарушителя. У него обнаружили пистолет STALKER-M906 калибра 9 мм и 18 патронов.

Кроме этого, пока мужчина находился под стражей, следователям удалось выяснить его причастность еще к совершению разврата над шестью девочками в возрасте от 8 до 12 лет. Так одну из них он пригласил на фотосессию, еще двоим предлагал покатать на своем дорогом авто. С другими пострадавшими он познакомился через социальные сети и заставлял присылать свои обнаженные фото. Потерпевшими оказались жительницы Полтавской, Кировоградской, Сумской областей и из г. Киев.

Задержанного будут судить за изнасилование, сексуальное насилие, половые отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развращение малолетнего и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. За это ему грозит пожизненное лишение свободы или сроком на 15 лет.

По данным Униана, виновным в совершении преступлений является известный фотограф Валентин Василенко, родом из Горишних Плавней. На фото в соцсетях он позирует со звездами украинского шоу-бизнеса и на съемочных площадках. Этим задержанный и пользовался, заманивая девушек для будто бы съемок в телешоу.

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Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине задержали педофилов, которые насиловали и развращали несовершеннолетних в течение 16 лет. Откровенные насильственные сцены они размещали в интернет.