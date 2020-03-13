Закрывают рынки и супермаркеты: Черновицкая область вводит чрезвычайное положение

Дезинфекция транспорта в Черновцах Фото из открытых источников

Также председатель ОГА призвал граждан по возможности максимально оставаться дома

Власть Черновицкой области вводит чрезвычайное положение. Об этом сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Как известно, мы имеем второй подтвержденный случай инфекции в нашей области. Это побуждает и дает нам основания для того, чтобы ввести с завтрашнего дня чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области. Я хочу пригласить вас просто взглянуть на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах. Мы можем учиться на чужих ошибках, мы должны применять действующую нормативную базу в Украине и сделать все ответственные шаги, чтобы пресечь распространение", - сказал он.

Следовательно, по его словам, власть вынуждена прибегнуть к закрытию в области всех рынков, торговых центров, гипермаркетов, за исключением лишь продуктовых секторов.

Отмечается, что ограничительные мероприятии будут действовать с 15 марта по 3 апреля.

Также председатель ОГА призвал граждан максимально оставаться дома. Такие мероприятия являются гражданским сознанием.

Ранее сообщалось, что люди, которые въезжают в Украину из стран, где наблюдается вспышка коронавируса, пройдут на границе "определенные процедуры обсервации" в виде экспресс-теста.