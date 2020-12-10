Закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе мертв, он не работает, – Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Профессор также отметил необходимость изменения "нормандского формата"

Хотя закон об особенностях самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской области еще не пролонгирован, но это ничего не даст. Этот закон мертв, он не работает.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все-украинцы" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Академик отметил, что "нормандский формат" для решения конфликта на Донбассе, по сути, провален. Из 9 пунктов договоренностей частично выполнено лишь 2 - обмен временно удержанных лиц и прекращение огня.

"Относительно закона об особенностях самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областях, он еще не пролонгирован, но это ничего не даст. Там меняется только одна строка. За это голосовали депутаты 7-го созыва, я голосовал когда-то, 8-го созыва, а теперь – 9-го созыва. Этот закон мертв, он не работает. Основное расхождение - что политическую часть Минских договоренностей Украина не будет выполнять. Сегодня такова официальная позиция. А это и закон об амнистии, и закон об особом статусе Донбасса, и сама "формула Штайнмайера", выборы, а потом, соответственно, гарантия безопасности и границ", – отметил Виталий Журавский.

Новости по теме: В Раду внесли закон о продлении особого статуса ОРДЛО

По словам профессора, в этом есть большие риски для политического будущего Макрона, который будет нести политические потери, потому что Франция – одна из сторон "нормандского формата", будет иметь потери и Меркель, которая также брала на себя обязательства быть в этом переговорном процессе миротворцем и способствовать снятию конфликта на востоке Украины.

""Нормандский формат" не действует. Пункты, которые прописаны, сегодня не выполняются. Поэтому и нет смысла сейчас встречаться где-либо. Встречаться можно, когда все выполнено", – подчеркнул Виталий Журавский.

Новости по теме: В ЕС хотят услышать от Зеленского оценку усилий, направленных на решение конфликта на Донбассе, - СМИ

По его мнению, чтобы Минские договоренности заработали, Украине надо вернуться к основному документу, который предшествовал Конституции Украины – декларации о независимости и суверенитете, где был прописан внеблоковый статус Украины. Академик подчеркнул, что без этого достичь мира с Россией будет очень сложно.

Напомним, ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и России планируется до 24 декабря 2020 года.

Добавим, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила ОБСЕ и российской стороне пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу", который предназначен для выполнения договоренностей, достигнутых в "нормандском формате".