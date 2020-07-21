Захват заложников в Луцке: Мужчина отпустил трех человек
Речь о пожилой женщине, подростке и молодой беременной девушке
Человек, который взял заложников в Луцке, разрешил трем людям покинуть автобус. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
"Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трех заложников! Это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка", - написал Геращенко.
Напомним, ранее злоумышленник разрешил полиции передать заложникам воду.
21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина со взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.
Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.
Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.
Правоохранители установили личность злоумышленника. Против него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины.