live
Новости » События Читати новину українською

Захват заложника в Полтаве: Полиция открыла дело по трем статьям

Спецоперация в Полтаве "Полтавщина"

Спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника продолжается

Против полтавского преступника Романа Скрипника, который захватил в заложники полковника полиции Виталия Шияна, открыли уголовное дело сразу по трем статьям. Об этом сообщили на странице Нацполиции в Facebook.

Следователи квалифицировали событие по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 349 (Захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника).

Правоохранители отметили, что сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника, а также подтвердили информацию об освобождении заложника и его невредимости. Злоумышленник же посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадку.

Новости по теме: Местному населению ничего не угрожает, – глава Полтавской ОГА о злоумышленнике, который захватил заложника-полицейского

Напомним, сегодня в Полтаве правоохранители проводят спецоперацию по задержанию угонщика авто, который пытается избежать ответственности.

Во время задержания мужчина выдернул чеку из гранаты и угрожал ее взорвать, держа за руку одного из полицейских, который его задерживал.

После переговоров с преступником, полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался.

Позднее стало известно имя и требования злоумышленника, а также появились первые фото и видео с места события. Как рассказали в МВД, ранее злоумышленник был четырежды судим.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Россия штрафует крымчан, которые пересекают админграницу по украинским паспортам Россия усилила ПВО в рамках внезапной проверки боеготовности войск "Дело Рефата Чубарова": "Верховный суд Крыма" назначил дату заседания Прокуратура АРК открыла дело против крымского блогера из-за его публикации о полуострове
Loading...

программы канала ZIK

Захват автобуса в Луцке. Нападение на депутатов | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Александр Скичко | 21.07.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Ситуация в Луцке: Заложники в автобусе, требования злоумышленника | Ток-шоу
Ситуация в Луцке. Кто такой Максим Кривош? Массовые заминированиz в Украине | Ток-шоу