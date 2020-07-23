Захват заложника в Полтаве: Полиция открыла дело по трем статьям

Спецоперация в Полтаве "Полтавщина"

Спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника продолжается

Против полтавского преступника Романа Скрипника, который захватил в заложники полковника полиции Виталия Шияна, открыли уголовное дело сразу по трем статьям. Об этом сообщили на странице Нацполиции в Facebook.

Следователи квалифицировали событие по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 349 (Захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника).

Правоохранители отметили, что сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника, а также подтвердили информацию об освобождении заложника и его невредимости. Злоумышленник же посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадку.

Напомним, сегодня в Полтаве правоохранители проводят спецоперацию по задержанию угонщика авто, который пытается избежать ответственности.

Во время задержания мужчина выдернул чеку из гранаты и угрожал ее взорвать, держа за руку одного из полицейских, который его задерживал.

После переговоров с преступником, полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался.

Позднее стало известно имя и требования злоумышленника, а также появились первые фото и видео с места события. Как рассказали в МВД, ранее злоумышленник был четырежды судим.