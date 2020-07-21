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Захват автобуса с пассажирами в Луцке: Появилось видео с места происшествия

Нацполиция Волынской области

В заложниках находится два десятка людей

В сети появилось видео с захваченным автобусом в Луцке, в котором находится предварительно 20 заложников. Кадры опубликованы на YouTube-канале местного издания "Волынские новости".

Как видно на видео, в захваченном автобусе прострелены окна. Также на камеру попал автомобиль полиции и бойцы спецназа.

Как сообщалось, сегодня неизвестный в Луцке захватил автобус с заложниками. По данным полиции, мужчина вооружен и имеет при себе взрывчатку. В транспорте находится 20 человек. полицейские проводят спецоперацию "Заложник".

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