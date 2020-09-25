live
Новости » События Читати новину українською

Загрязнение крупнейшей реки Крыма в тысячу раз превышает норму

Река Салгир Фото из открытых источников

Салгир получает почти 70 тысяч кубометров канализационных стоков

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уровень загрязнения реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого - канализационные стоки, передает "Крым.Реалии".

"Река Салгир у нас получает почти 70 тысяч кубометров канализационных стоков. Мы заявили еще раз в федеральное правительство, чтобы все-таки в Укромном поставить современные очистные, но есть вопрос, что система очистки канализационных стоков другая. Загрязнение в пределах Симферополя по Салгиру по некоторым показателям в тысячу раз выше нормы", - сказал он.

Новости по теме: Представительство президента Украины в Крыму: Обеспечивать население водой должна Россия

Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что водоснабжение в Крым из континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Во всех регионах Украины объявили пожарную опасность, - ГСЧС Под Киевом произошел пожар в шестиэтажном доме: Огонь перекинулся на крышу В Украину идут заморозки: ГСЧС предупреждает о резком похолодании в ряде областей В Киеве продолжают тушить пожар на свалке в Дарницком районе, огонь перекинулся на торфяники
Loading...

программы канала ZIK

Местные выборы. Внешний контроль страной. Бюджет-2021. COVID-19 |
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Избирательные баталии. Правительство Шмыгаля. Переезд Венедиктовой | Ток-шоу
Большая прачечная. Как зарабатывают деньги на борьбе с коррупцией в Украине |
Елена Лукаш | Ток-шоу
Нет эффективности в борьбе с коррупцией, - Владимир Кацман