Загрязнение крупнейшей реки Крыма в тысячу раз превышает норму
Салгир получает почти 70 тысяч кубометров канализационных стоков
Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уровень загрязнения реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого - канализационные стоки, передает "Крым.Реалии".
"Река Салгир у нас получает почти 70 тысяч кубометров канализационных стоков. Мы заявили еще раз в федеральное правительство, чтобы все-таки в Укромном поставить современные очистные, но есть вопрос, что система очистки канализационных стоков другая. Загрязнение в пределах Симферополя по Салгиру по некоторым показателям в тысячу раз выше нормы", - сказал он.
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Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что водоснабжение в Крым из континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова.