Загрязнение крупнейшей реки Крыма в тысячу раз превышает норму

Река Салгир Фото из открытых источников

Салгир получает почти 70 тысяч кубометров канализационных стоков

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уровень загрязнения реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого - канализационные стоки, передает "Крым.Реалии".

"Река Салгир у нас получает почти 70 тысяч кубометров канализационных стоков. Мы заявили еще раз в федеральное правительство, чтобы все-таки в Укромном поставить современные очистные, но есть вопрос, что система очистки канализационных стоков другая. Загрязнение в пределах Симферополя по Салгиру по некоторым показателям в тысячу раз выше нормы", - сказал он.

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Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что водоснабжение в Крым из континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова.