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Задержанный Интерполом украинский блогер возвращается из Индонезии в Украину, – МИД

Михаил Орешников Фото из открытых источников

Самолет, на борту которого находится блогер, направляется в Киев

Украинский блогер Михаил Орешников, который недавно был задержан Интерполом в Индонезии по запросу России, возвращается в Киев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Отмечается, что самолет, на борту которого находится Орешников, уже направляется в столицу. "Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковым уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита украинского государства", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Индонезии задержали украинского блогера Михаила Орешникова, которого готовили к экстрадиции в Российскую Федерацию. Мужчина, который является экс-гражданином РФ и активным деятелем движения сопротивления, был задержан Интерполом в аэропорту Джакарты.

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Впоследствии в украинском МИД сообщили, что Орешников не оформил юридически выход из гражданства Российской Федерации. Как оказалось, в России против него возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений.

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