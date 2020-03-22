Задержания Левина, показания Павловского: Заместитель генпрокурора Трепак рассказал о деле Екатерины Гандзюк

По словам Трепака, к нему также приходил договариваться представитель известного бизнесмена

Виктор Трепак Википедия

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак раскрыл детали расследования дела о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, в частности, что касается задержания Левина в Болгарии, сотрудничества со следствием фигуранта Игоря Павловского и причастности Карла Стурена. Об этом сообщает ZN.UA.

По словам Трепака, найти Левина было непросто, а в Украине о спецоперации знали только четыре человека: сам Трепак, теперь уже бывший генпрокурор Руслан Рябошапка, председатель СБУ Иван Баканов, перед выездом в Болгарии проинформировали также президента Владимира Зеленского.

Также сотрудник Офиса генпрокурора рассказал, что в определенный период была изменена тактика расследования. Информация о вероятном пребывания Левина в Болгарии в украинских правоохранителей была и раньше, на место выезжала группа для розыска. Однако это не дало результатов, потому что данные сливали Левину и его окружению.

Кроме этого, Левин не случайно скрывался в Болгарии, ведь якобы клан, который существует в Херсонской области, и на который вывело дело Гандзюк, имеет "серьезные международные связи, в частности в Европе".

"Точно как сам факт нахождения Левина в Болгарии, так и точное его местонахождение в этой стране установили мы… С нашей информацией, а также с планом проведения спецоперации по задержанию Левина мы совместно с работниками СБУ уже и приехали в Болгарию… Непосредственно задерживали Левина работники правоохранительных органов Болгарии… Моя первая встреча с Левиным состоялась сразу после его задержания. Взглянув на меня, он четко меня идентифицировал. Он сказал: "Вы – генерал Виктор Трепак. Я знал, что рано или поздно мы встретимся", - рассказал Трепак.

Относительно фигуранта дела Игоря Павловского, то Трепак отметил, что тот нарушил условия соглашения со следствием и не дал показания об организаторах преступления: "Лицо (Павловский, - ред.)... в свое время заключило сделку со следствием о признании вины в заранее не обещанном сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк, а в обмен обещало дать в суде правдивые обличительные показания о заказчиках и организаторах нападения на нее. Но в дальнейшем свою процессуальную обещание не выполнило. Это дает основания прокурорам для соответствующего юридического реагирования… Это условие соглашения, заключенного с ним прокурором ГПУ во времена Юрия Луценко".

В то же время заместитель Генпрокурора рассказал, что защитник одного из подозреваемых в деле Гандзюк приходил к нему как представитель известного бизнесмена, бывшего владельца ТМ "Чумак" Карла Стурена.

В конце прошлого года к Трепаку обратились определенные люди и рассказали, что якобы Карл Стурен может посодействовать в поисках Левина, который в то время скрывался за границей. Поскольку в тот момент была важна любая информация, то Трепак согласился на эту встречу с представителем, которым оказался один из адвокатов подозреваемого, но не Левина.

"После этого мне было сказано, что Карл Стурен пришлет ко мне своего представителя… Но целью этого представителя, судя по всему, было не предоставление важной для следствия информации, а попытка частно со мной о чем-то договориться. Однако у него это не получилось, – о каких-либо позапроцесуальных договоренностях не могло быть и речи. Самое интересное, что этим представителем Карла Стурена оказался ... один из адвокатов, но не Левина, а другого подозреваемого в заказе и организации нападения на Екатерину", - уточнил чиновник.

По словам Трепака, встреча состоялась при участии руководства Главного следственного управления Службы безопасности и руководства департамента Офиса генпрокурора.

Напомним, во вторник, 17 марта, Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля Алексея Левина (Москаленко), который подозревается в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.