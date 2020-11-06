Задержана организатор нарколаборатории, которая пыталась дать 85 тыс. долл. взятки за освобождение сообщников, - Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора

По результатам совместных действий прокуроров Киевской городской прокуратуры, работников Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Украины и следователей полиции Киева задержана организатор нарколаборатории при попытке дать 85 тыс. долларов США неправомерной выгоды сотруднику правоохранительного органа (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, гражданка Российской Федерации обратилась к начальнику одного из отделов ДБН Нацполиции Украины с предложением предоставить неправомерную выгоду за избежание уголовной ответственности ею и ее сообщниками – двумя гражданами Украины и гражданкой РФ, которые были задержаны накануне во время разоблачения мощной нарколаборатории в Киевской области. Взятка должна была составлять 85 тыс. долларов США, из которых 35 тыс. долларов США составляли средства, изъятые у участников преступной группы во время обысков, а остальное она должна была передать двумя траншами. Средства предназначались для подкупа следователя и прокурора в уголовном производстве, а также судьи, которая должна была избирать меры пресечения задержанным участникам наркогруппировки.

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали гражданку РФ в порядке ст. 280 УПК РФ во время передачи части неправомерной выгоды в сумме 22 тыс. долларов США.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Задержанной готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее были задержаны трое участников преступной группы, которые изготавливали метадон и сбывали его на территории Украины и стран ближнего зарубежья.

В ходе обысков в нарколаборатории изъято веществ на почти 50 млн грн, в частности, около 35 кг метадона и более 1 тонны прекурсоров.