Задержан агент ФСБ, который готовил диверсию в Ровно и убийство военных ООС

СБУ задержала агента ФСБ, который готовил диверсии в Ровно Офис генерального прокурора

Мужчина по собственной инициативе предложил ФСБ РФ свои услуги

В Украине задержали агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который готовил совершение диверсии в Ровно и планировал убийства украинских военнослужащих, задействованных в Операции объединенных сил. Об этом сообщают пресс-службы Офиса генерального прокурора и СБУ.

Как выяснилось, житель Одесской области в мае по собственной инициативе связался с ФСБ и предложил им свои услуги. В частности, речь шла об убийстве украинских бойцов и совершении диверсий. Кроме этого, мужчина передавал российским спецслужбам информацию военного характера.

Позже, в сентябре этого года, агент ФСБ получил задание осуществить диверсию на одном из объектов "Ровнооблводоканал".

"12 сентября 2020 года он по заданию своих кураторов пытался уничтожить путем подрыва объект Горбаковько-Гориньградского водозабора, что привело бы к длительному прекращению водоснабжения около 50% бытовых и промышленных потребителей Ровно и других районов области", - отметили в пресс-службе ОГП.

Взрывное устройство Офис генерального прокурора

Однако, украинские контрразведчики помешали мужчине совершить диверсию и задержали его после закладки им взрывного устройства.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по статьям "Государственная измена" и "диверсия" Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, с конфискацией имущества.

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Напомним, недавно в Украину из Российской Федерации экстрадировали сообщника агента ФСБ Олега Смородинова, который в 2016 году в городе Ровно убил украинского военного Ивана Мамчура.