"Забыл подать декларацию": Антикоррупционер Шабунин попадет в список коррупционеров

Виталий Шабунин Фото из открытых источников

Он не подал вовремя декларацию

Основатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и теперь, вероятно, попадет в реестр лиц, которые совершили связанные с коррупцией правонарушения. Об этом сам Шабунин написал у себя в Facebook.

"Во вторник (7 июля, - ред.) иду в полицию для составления админротокола о несвоевременном представлении электронной декларации. Протокол законный. Я действительно подал декларацию следующего от дедлайна дня", - написал аникорупціонер.

Он отметил, что лично не является государственным служащим, но должен вовремя подавать декларацию, как член комиссии, которая избрала председателя НАЗК.

"Я совсем забыл за эту комиссию и подавал декларацию по привычке, как делал это много раз - без обязательств со стороны закона. Оплачу штраф и попаду в реестр лиц, которые совершили связанные с коррупцией правонарушения", - добавил Шабунин.

Напомним, в реестр коррупционеров уже попал директор НАБУ Артем Сытник, которого суд признал виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией.

Кроме того, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Отмечается, что после вступления на должность президента, Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа и должен был подать в Реестр деклараций уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней со времени покупки и продажи ОВГЗ. Такого уведомления в Реестр не поступило.