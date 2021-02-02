За выходные миссия ОБСЕ зафиксировала 88 нарушений "режима тишины" на Донбассе

ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Донецкую область

В течение выходных Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 88 нарушений "режима тишины" на Донбассе. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

В частности, в период с вечера 29 до вечера 31 января в Донецкой области мониторы задокументировали 65 нарушений режима прекращения огня, а в Луганской области - 23.

При этом уточняется, что вблизи подконтрольного правительству Чермалика и неподконтрольной правительству Александровки Донецкой области огонь открыли, по оценке, в направлении двух БПЛА СММ малого радиуса действия.

Также отмечается, что свободу передвижения СММ и дальше ограничивали, в частности дважды на блокпосте вооруженных формирований в Старомихайловке Донецкой области.

Новости по теме: На Донбассе ОБСЕ зафиксировала гаубицы, минометы и танки за линиями отвода

Напомним, в течение предыдущего отчетного периода мониторы зафиксировали лишь 9 нарушений режима прекращения огня и все в Донецкой области.