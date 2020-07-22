За такие события необходимо очень серьезное наказание, – Семиноженко о захвате заложников в Луцке

Владимир Семиноженко Скриншот видео

Люди после подобного просто боятся куда-то заходить, констатировал академик

За такие события, как захват заложников в Луцке, необходимо жесткое наказание, ведь такие действия имеют не только последствия для психики людей, но и негативные экономические последствия.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил академик НАН Украины Владимир Семиноженко.

Гость студии отметил, что за захват заложников в Луцке должно быть очень серьезное наказание, и для этого, вероятно, необходимо пересматривать отдельные статьи соответствующих кодексов.

"Мотиваций для подобных вещей есть много. Для молодежи, возможно, это кураж – проявить себя, самоутвердиться как герой, вот как он одним звонком поднял тысячи людей, десятки машин и так далее. Второе – это такая месть со стороны людей, которые не довольны ситуацией в стране, и это тоже такие негативные психологические проявления. То есть мотиваций много. Но последствия должны быть суровы, потому что это не только бьет по психологии, когда мы чувствуем – в самолет зайдешь, и тут же тебе скажут, что он заминирован. Это еще и удар по экономике – не работает транспорт, не работают торговые центры. И потом негативное последствие – в психологии каждого человека. Человек уже боится куда-то заходить", – сказал Владимир Семиноженко.

Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина с взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Впоследствии Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне".

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками, имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.