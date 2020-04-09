За сутки НВФ восемь раз обстреляли украинские позиции, один военный ранен, - ООС

Противник продолжает использовать запрещенное Минскими договоренностями вооружение

из открытых источников

За прошедшие сутки, 8 апреля, незаконные вооруженные формирования, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства, восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщения, противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза открывал огонь по подразделениям Объединенных сил.

После полуночи НВФ из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ООС возле села Павлополь, выпустив из направлении Набережного 20 мин. Во второй половине суток восемь мин этого же калибра взорвались рядом с опорными пунктами в районе села Гнутово.

Под утро противник также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки. А ближе к полудню применил стрелковое оружие против защитников в районе Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования предприняли четыре обстрела.

Утром противник с направления Калиново выпустил по украинским опорным пунктам возле Новоалександровки 17 мин 120-го калибра. В полдень против защитников, которые держат оборону вблизи Орехового, НВФ открыли огонь из миномета калибра 82 мм.

Как отмечается, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Напомним, накануне в Офисе президента заявили, что во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позже Пасхи.