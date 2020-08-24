За сутки НВФ на востоке Украины трижды нарушили договоренности по перемирию, - ООС

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Также украинские военные выявили факт инженерного оборудования позиций

За прошедшие сутки, 23 августа, украинские военнослужащие задокументировали три нарушения противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, 23 августа на подавляющем большинстве участков ответственности обстрелов украинских подразделений не зафиксировано, однако вблизи Авдеевки зафиксировано огневую активность НВФ из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а возле Зайцевого – отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Как отмечается, за прошедшие сутки также выявили факт инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку Марьинки с направления временно оккупированного населенного пункта Александровка. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

От начала текущих суток, 24 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в зоне проведения операции Объединенных сил нет боевых потерь в течение 28 дней.