За сутки НВФ 12 раз обстреляли украинские позиции, а также открыли огонь по Новолуганскому, - ООС

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Противник продолжает использовать запрещенное Минскими договоренностями вооружение

На протяжении прошлых суток, 15 июля, незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Марьинки противник дважды открывал огонь в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Талаковки, кроме гранатометов и пулеметов, противник применил и минометы 120-го калибра. В районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка противник обстреливал украинских воинов из гранатометов и пулеметов.

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Проявляли НВФ свою огневую активность и вблизи Новолуганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь они применили вооружение БМП и автоматические станковые гранатометы.

Также факты использования противником вооружения запрещенного Минскими договоренностями обнаружены неподалеку от Орехово и Новотошковского. На этих участках фронта вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Как отмечается, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования в очередной раз применили огневые средства поражения по украинскому населенному пункту. Противник обстрелял из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, находящихся на вооружении ВС РФ, поселок Новолуганское. Один из невзорвавшихся боеприпасов обнаружен на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта. В дальнейшем мину утилизируют подразделения ГСЧС Украины.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что незаконные вооруженные формирования не выпускают из временно оккупированной части Донбасса на подконтрольную правительству территорию Украины абитуриентов, которые хотят поступить в украинские высшие учебные заведения.