За сутки на Донбассе зафиксировано восемь обстрелов, - ООС

Потерь среди украинских военных не зафиксировано

Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 24 марта, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено четыре обстрела, а именно:

рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Березовое – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку от Павлополя – с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

недалеко от Новоалександровки – из 82-мм минометов – 4 мины;

рядом с Крымским – из минометов калибра 82 мм – 10 мин, вооружение БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новотошковского – из 82-мм минометов – 11 мин и станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Травневое – две мины из миномета калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, вопрос согласования новых участков разведения сил и средств на Донбассе обсудили во вторник участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в режиме видеоконференции.