За сутки на Донбассе зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня, - ООС
Потерь среди украинских военных нет
За прошедшие сутки, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.
Согласно сообщению, неподалеку населенных пунктов Пески и Пивденное незаконные вооруженные формирования неоднократно открывали огонь в сторону наших позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, недавно стало известно, что в конечном варианте законопроекта о переходном периоде и амнистии относительно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей не будет слова "коллаборант".