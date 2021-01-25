За сутки на Донбассе зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня, - ООС

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Потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, неподалеку населенных пунктов Пески и Пивденное незаконные вооруженные формирования неоднократно открывали огонь в сторону наших позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Напомним, недавно стало известно, что в конечном варианте законопроекта о переходном периоде и амнистии относительно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей не будет слова "коллаборант".