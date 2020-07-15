За сутки на Донбассе зафиксировали 18 обстрелов НВФ, семеро украинских военных получили ранения, - ООС

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Противник использовал противотанковые ракетные комплексы

На протяжении прошлых суток, 14 июля, незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", по защитникам Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из гранатометов НВФ обстреливали опорные пункты и вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки, а неподалеку Лебединского и Березово – из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, у Новомихайловки, незаконные вооруженные формирования применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", огневая активность противника наблюдалась у Шумов и Крымского. Здесь он использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как отмечается, за прошедшие сутки, вследствие обстрелов противника, семеро украинских защитников получили ранения. Всех воинов эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения и предоставили им надлежащую помощь врачей.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцево Донецкой области.